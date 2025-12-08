Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso per natura"

L’Inter torna in campo a pochi giorni dalla prova di impressionante intensità vista con il Como, e Cristian Chivu risponde così a chi gli chiede se, di fronte al Liverpool a San Siro, si possa ripetere una prestazione simile: "Credo che sia una squadra che fa dell'intensità un proprio motto, una parte della propria identità. Klopp l'ha portata, Slot sta cercando di mantenerla e ci è riuscito, dato che ha vinto la Premier. Quest'anno è partita bene, poi ha avuto difficoltà, ma è una squadra costruita per questo tipo di partite.

Sappiamo cosa portano in campo, a livello individuale e collettivo. Noi vogliamo fare come loro, però loro nascono così, hanno una storia e una cultura, legata anche a cosa rappresenta il calcio in Inghilterra, diverso dall'Italia. Non meglio o peggio, ma diverso, e porta ad avere un certo approccio alle gare. È tutto replicabile, dipende dall'atteggiamento dell'avversario e dalle energie: giocando ogni tre giorni non è semplice, non è una lamentela ma un dato di fatto. Vanno capiti i momenti e non va perso l'equilibrio, per non esporsi troppo alla qualità dell'avversario. A tratti bisogna anche riposare, se lo chiedete a Marcus (Thuram, ndr) vi risponde che non è facile andare in pressione per 90 minuti di fila".

Quest'anno regalate più sorprese. È felice anche della disponibilità dei giocatori nel fidarsi di alcune richieste tattiche?

"Io sono contento di quello che stanno facendo loro, per il mio modo di vedere il calcio e la vita non metto muri, ma sto cercando di costruire ponti, anche per uscire dalla comfort zone. Ho la fortuna di avere giocatori che apprezzano questo comportamento: a volte sono confusi, magari, ma il caos ti fa anche pensare a qualcosa in più. Poi non penso di aver creato troppo caos... Se domani chiedo a Marcus di fare il centrocampista sono convinto lo faccia con piacere (ridono, ndr). Ho visto belle cose, non per i vostri giudizi, ma per quello che cerco per dare una base. I calciatori danno sempre il massimo e cercano di aiutare la squadra".

La conferenza stampa di Cristian Chivu.