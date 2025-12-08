Chivu: "L'Inter porta alta la bandiera italiana. Non si raggiungono tre finali per caso"

L’Inter torna a misurarsi in Champions League, e Cristian Chivu non dimentica il percorso europeo fatto dai nerazzurri anche prima di lui. Il tecnico interista, alla vigilia della gara con il Liverpool, ha risposto così a chi gli chiedeva se gli inglesi fossero più semplici da affrontare, dato che non si chiudono in difesa: “A parole è tutto facile, sulla lavagna e a video anche. Il problema è quando devi portare in campo qualcosa che ti permette di dare forza alle parole. Sappiamo tutti dell'intensità del Liverpool, della qualità che hanno, a livello sia individuale che collettivo.

L'Inter ha portato alta la bandiera dell'Italia in giro per il mondo: non si raggiungono due finali Champions e una di Europa League in cinque anni così facilmente, e va esaltato. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a parte il risultato finale".

Una vittoria domani sera cancellerebbe il finale della scorsa stagione, o è già stato superato?

"È una bella domanda, è difficile da valutare quello che loro hanno dentro. Io so per certo l'impegno che danno tutti i giorni per essere competitivi in questa stagione: quello che è accaduto l'anno scorso non si può cancellare, bisogna stare con la schiena dritta e la testa alta per tenere alto il livello. Io non so se una vittoria ti possa dare qualcosa o una sconfitta ti possa togliere, so che ogni volta che abbiamo perso abbiamo reagito e che nel quotidiano lavoriamo ogni giorno per migliorare. Non è stato semplice neanche per loro, con un allenatore che può anche creare confusione dopo quattro anni con un grande allenatore che ha fatto grandissime cose, ma ci mettono tutto per essere competitivi".

La conferenza stampa di Cristian Chivu.