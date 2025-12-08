Serie B, i risultati al 45’: Venezia sotto ad Avellino. Vincono Frosinone e Monza
Si chiudono i primi tempi nelle cinque gare di Serie B che si giocano oggi pomeriggio. Su due campi – Mantova e Padova – resiste il risultato di 0-0, mentre sugli altri tre le squadre di casa vanno al riposo in vantaggio di una rete. Il Monza ringrazia una splendida rete di Maric – che non segnava dall’aprile del 2024 quando giocava in Croazia con l’HNK Rijeka – per piegare la resistenza del SudTirol. Il Venezia invece prende due traverse e viene poi colpito nel finale dall’Avellino con il primo gol in Serie B del terzino Missori. Il Frosinone infine ringrazia una grande giocata di Kvernadze allo scadere per andare al riposto in vantaggio sulla Juve Stabia.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Modena-Catanzaro 1-0
31’ Pedro Mendes
Ore 15:00
Avellino-Venezia 1-0
41’ Missori
Frosinone-Juve Stabia 1-0
45’ Kvernadze
Mantova-Reggiana 0-0
Monza-SudTirol 1-0
32’ Maric
Padova-Cesena 0-0
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
