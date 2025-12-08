"Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di Nicola

La Cremonese ha vinto almeno cinque delle prime 14 giornate di un torneo di Serie A per la prima volta dal 1994/95 (cinque anche in quel caso con Luigi Simoni in panchina) mentre, considerando i tre punti a vittoria da sempre, ha ottenuto almeno 20 punti a questo punto di un singolo campionato per la seconda volta nella sua storia dopo il 1993/94 (21, anche in quel caso con Simoni allenatore). Basterebbe questo dato per fotografare al meglio quanto fatto finora dalla Cremonese, che trascinata da mister Davide Nicola sta andando ben oltre le aspettative.

Nulla di scontato - "A oggi la classifica non la guardo con l’idea che i 20 punti stiano a dimostrare chissà cosa, la guardo pensando che non è scontato avere quei punti", ha sottolineato lo stesso Nicola dopo il successo contro il Lecce, superato per la prima volta dal 20 marzo 1994 (4-2 esterno in quel caso). Numeri su numeri, che tornano sempre a favore della squadra grigiorossa. La Cremonese ha infatti vinto due partite di fila per la seconda volta in questa Serie A, il precedente nelle prime due giornate contro Milan e Sassuolo; proprio contro i neroverdi inoltre era arrivato, prima di quello odierno, l’ultimo successo interno nella competizione.

Seconda volta nella storia - Due strisce di due vittorie consecutive in un singolo campionato di Serie A, del resto, è capitato solo per la seconda volta nella sua storia, l’unico precedente nel 1994/95. "Se li abbiamo ( 20 punti, ndr) è perché abbiamo fatto un bel percorso. Tutto questo non so se è replicabile, io viaggio di partita in partita", ha concluso Nicola. Per adesso è un bel viaggio.