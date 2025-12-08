Parma in vantaggio a Pisa con il rigore di Benedyczak: 0-1 al 40'
Parma in vantaggio alla Cetilar Arena contro il Pisa. Rete realizzata da Benedyczak su calcio di rigore al 40' del primo tempo. Penalty assegnato dall'arbitro Doveri dopo consulto al VAR, con Caracciolo, difensore nerazzurro, che ha deviato con il braccio sinistro un tiro da fuori area di Britschgi. Netto il tocco con il gomito e giusto rigore, con l'attaccante che ha battuto Scuffet incrociando con il destro.
