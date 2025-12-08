Serie B, mini crisi per il Modena: conquistati solo due punti nelle ultime quattro gare

Nonostante la classifica sia ancora buona, in attesa del resto delle gare che si giocheranno oggi, in casa Modena scatta un piccolo campanello d’allarme visto che l’ultima vittoria risale a più di un mese fa (3-0 contro la Juve Stabia). Da allora infatti la squadra di Andrea Sottil ha raccolto appena due punti in quattro gare subendo due vittorie nelle ultime due gare.

Prima è stato il Cesena nel derby a fermare la corsa dei gialloblù, mentre nel primo pomeriggio di oggi è stato il Catanzaro a infliggere la prima sconfitta casalinga, in otto gare, ai Canarini. Una sconfitta arrivata subendo una rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio e maturato con due episodi ben gestiti dalla terna arbitrale e dal VAR: sul pareggio firmato da Antonini è infatti servita una lunga revisione – visto la mancanza della Goal Line Technology – per capire se il pallone respinto da Beyuku avesse o meno attraversato completamente la linea di porta. Ci ha pensato così la Goal Line Camera che ha permesso al VAR di valutare con una certa precisione che il gol andava convalidato avvisando così l’arbitro del match.

Il gol decisivo è invece arrivato su un calcio di rigore che Pittarello è stato bravo a conquistare cercando di superare Chichizola, ma venendo abbattuto dal portiere argentino.

CLASSIFICA

Monza 29

Frosinone 28

Palermo 26*

Modena 26*

Cesena 26

Venezia 25

Empoli 20 *

Catanzaro 22*

Avellino 19

Juve Stabia 19

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16 *

Entella 15

Mantova 14

Bari 14

Südtirol 13

Sampdoria 13*

Spezia 11

Pescara 9

* una gara in più