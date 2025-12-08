Ternana, Ferrero: "A gennaio via 4-5 giocatori pensionati. E dentro 2 rinforzi per volare"

“A gennaio andranno via quattro o cinque giocatori pensionati e arriveranno due rinforzi. Poi voleremo”. Il consigliere della presidenza della Ternana Massimo Ferrero dopo la vittoria nel derby con il Perugia giocata al Curi (2-1 il finale per le Fere) ha parlato così del mercato ai microfoni di Umbria TV.

“Per i miei trascorsi alla Sampdoria sono l’uomo derby, ne ho perso solamente uno.- spiega Ferrero elogiando poi Liverani – Ha avuto il piglio del grande allenatore, al 74’ eravamo in difficoltà e si è messo a cinque, gli dirò che la Ternana deve giocare sempre col in 3-5-2 perché solo così possiamo vincerle tutte e tornare in Serie A”.

Spazio poi al suo ruolo nel club umbro: “La proprietà mi ha scelto per dare un contributo decisivo e li ringrazio, dedico a loro questo derby vinto. Avevo scommesso la vittoria con i ragazzi, i derby non si giocano, ma si vincono. - conclude Ferrero come riporta Ternananews,.it -I Rizzo sono venuti a Terni per fare la storia della Ternana. Situazioni extracampo? Non esistono, io faccio solo calcio”.