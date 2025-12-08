Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti

Dopo le parole del direttore sportivo Andrea Ferretti al termine del derby perso contro il Lumezzane - “Prestazione intollerabile c’è da farsi un esame di coscienza. Se la posizione di Diana verrà valutata? Valuteremo tutto” - in casa Union Brescia si riflette seriamente sulla posizione del tecnico Aimo Diana con nella giornata di oggi un possibile vertice societario per decidere, a mente fredda, come proseguire in questa stagione.

Come riporta Il Giornale di Brescia ci sarebbero tre opzioni sul piatto: concedere un’altra settimana al tecnico che se la vedrà con Ternana in Coppa Italia Serie C e Dolomiti Bellunesi in campionato, dare una scossa tecnica e puntare su un nuovo allenatore fino a fine stagione con cui iniziare un nuovo ciclo oppure affidarsi a un traghettatore fino a fine stagione (visto anche il distacco dal Vicenza capolista). La società però vuole prima capire se Diana ha in mano o meno la squadra.

Ovviamente la palla passa a Giuseppe Pasini che è al primo vero e proprio snodo della sua presidenza iniziata la scorsa estate. Il numero uno vuole agire con razionalità, e per questo ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni a caldo, ovviamente consultandosi con le persone a lui più vicine e con il direttore sportivo. Allo stato attuale comunque non ci sarebbero nomi di eventuali sostituti sul taccuino, ma una decisione dovrebbe arrivare entro il pomeriggio di oggi quando la squadra tornerà in campo per una seduta di scarico.