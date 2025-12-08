Calvarese su Samp-Carrarese: "Rigore giusto. Bene il VAR sul rosso tolto a Benedetti"

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio sito (CalVAR.it) ha analizzato gli episodi arbitrali di Sampdoria-Carrarese di ieri sera soffermandosi su due episodi che hanno fatto molto discutere come il rigore decisivo per i blucerchiati – trasformato dal bomber Coda - e l’espulsione, poi cancellata a Benedetti.

“Al Ferraris partita davvero difficile, tra due squadre che si contendono l’obiettivo della permanenza in Serie B. Anche qui Sozza conferma la sua tendenza stagionale di assegnare un calcio di rigore ogni due match diretti: è il sesto in dodici uscite, comprese anche quelle europee. - sottolinea Calvarese promuovendo il collega - In questo caso, giusta la decisione dell’arbitro della Sezione di Seregno c’è il contatto da dietro tra Bozhanaj e Depaoli”.

“Da questo momento, le tensioni crescono fino al fischio finale. Gli ultimi minuti sono davvero incandescenti, con Sozza che non riesce a mettere in mostra tutta la personalità di cui ha già dato prova. Sono ben sei, infatti, le ammonizioni negli ultimi 10 minuti di partita, recupero compreso. - prosegue Calvarese analizzando l’altro episodio - In questo contesto, l’arbitro lombardo sbaglia a estrarre il cartellino rosso per Benedetti a seguito di un intervento su Bouah. Il contatto è veramente basso e senza pericolosità: non ci sono i presupposti per un’espulsione. Fa bene il VAR Forneau”.