0-1 all'intervallo tra Pisa e Parma: decide Benedyczak su calcio di rigore

Parma in vantaggio a Pisa all'intervallo del primo dei tre posticipi della quattordicesima giornata, con la rete al momento decisiva segnata da Adrian Benedyczak su calcio di rigore al 40'. Dopo una prima frazione di gioco in costante equilibrio, con soltanto un paio di occasioni, una da una parte e una dall'altra, l'episodio che ha sbloccato il match è arrivato a cinque minuti dalla fine della prima frazione di gioco.

Tiro da fuori area di Britschgi con il sinistro e pallone deviato con il gomito dal capitano del Pisa Caracciolo che aveva il braccio largo. Dopo un consulto con il VAR l'arbitro Doveri ha assegnato, giustamente, il penalty, poi trasformato appunto da Benedyczak con un destro incrociato che non ha lasciato scampo a Scuffet, che aveva battezzato la parte giusta ma che non è riuscito a deviare il pallone. Primo tempo non spettacolare e risultato ancora in bilico, con la squadra di Gilardino che nella ripresa dovrà cercare di fare qualcosa in più per trovare il pari.