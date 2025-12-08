Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello

Risultato finale: Modena-Catanzaro 1-2

MODENA

Chichizola 5,5 - Partita strana per il portiere di casa, impegnato di fatto due volte o poco più in 90 minuti ma quelle due occasioni si rivelano letali. In occasione dell'1-2, commette lui il fallo da rigore su Pittarello.

Tonoli 5,5 - Aggressivo nelle chiusure difensive, effettuata anche fuori dall'area pur non di non far arrivare pericoli dalle parti di Chichizola. Più in sofferenza nella seconda parte del match.

Adorni 6 - Un totem al centro dell'area gialloblù. Difficile ricordare situazioni in cui venga superato dagli avversari, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Nieling 5,5 - Completa al meglio il terzetto arretrato dei canarini, garantendo solidità e attenzione. Come il resto della squadra, cala in concomitanza con la crescita della pressione offensiva dei calabresi.

Beyuku 6 - Una freccia sulla fascia destra, che fa notare in avanti con discreta frequenza. Sul finire della prima frazione di gioco, scheggia anche la traversa in una circostanza. Fa quello che può in occasione dell'1-1, ma il suo salvataggio arriva quando la palla ha già varcato la linea. Dal 69' Zanimacchia 6,5 - Ottimo impatto per il numero 98, tra i più minacciosi fino al fischio finale con i suoi tanti palloni messi in mezzo.

Sersanti 6 - Il meno intraprendente offensivamente dei due interni gialloblù. Aiuta Beyuku in fase di contenimento e, in generale, fa sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo. Dal 62' Pyyhtia 6 - Entra con il piglio giusto e, a un soffio dal fischio finale, sfiora il 2-2 in due circostanze ravvicinate.

Gerli 6 - Governa il centrocampo con maestra ed esperienza, non provando quasi mai la giocata 'alla Pirlo' ma sbagliando difficilmente la scelta.

Santoro 6,5 - Accompagna con discreta costanza l'azione offensiva modenese, andando anche alla conclusione. Pericoloso in particolare ad inizio ripresa. Dall'84' Defrel sv.

Zampano 6 - Se Beyuku si fa apprezzare sulla destra, il numero 7 non è da meno. Dalle sue iniziative viene fuori diverse volte qualcosa di interessante. Buona prova anche quando passa sulla destra.

Massolin 7 - Il francese disegna calcio sulla trequarti, creando il panico negli ultimi metri (Bettella e Cassandro, per provare a fermarlo, spendono il giallo) e servendo i compagni sempre con i giri contati. Suo il corner che porta al gol di Mendes. Dal 62' Di Mariano 5,5 - Con il suo ingresso in campo, certamente il Modena perde qualità e incisività tra le linee.

Mendes 7 - L'11 giallolbù segue alla lettera ciò che dice il manuale del centravanti: fa a sportellate coi difensori avversari, fa salire la squadra e soprattutto risulta letale quando gli capita un'occasione. Accade nel primo tempo, sfruttando un angolo al bacio di Massolin. Dal 69' Gliozzi 5,5 - Un'occasione di testa e poco altro da parte dell'esperto attaccante.

Andrea Sottil 6 - Sconfitta che fa male, dopo un primo tempo sostanzialmente perfetto e viste le tante palle gol create. Pagati un paio di episodi.

CATANZARO

Pigliacelli 7 - Mette i suoi guantoni sul match, tenendo a galla la squadra ad inizio secondo tempo con un paio di interventi su Santoro. Scampato il pericolo, il Catanzaro avvia la rimonta.

Cassandro 6 - Inizia subito proponendosi in avanti, risultando il migliore del trio arretrato giallorosso nella prima frazione di gioco. Con l'ingresso di Frosinini passa dalla parte di Massolin, avendo qualche difficoltà in avvio.

Antonini 7 - Partita romanzesca da parte del leader difensivo catanzarese. Sul gol del Modena marca Mendes in modo troppo morbido, ma poi si riscatta firmando di testa la rete del pareggio.

Bettella 5,5 - In difficoltà nel contenere nella sua zona Beyuku e Massolin. Una sua trattenuta porta all'angolo del vantaggio modenese. Ammonito nel primo tempo, non rientra dopo l'intervallo. Dal 46' Frosinini 6 - Più solidità nel contenimento rispetto al compagno che costituisce.

Favasuli 6 - Contro Zampano va in chiara difficoltà, riuscendo raramente a contenerlo. La ripresa gli mette di fronte un avversario ancora più ostico come Zanimacchia, ma cresce in entrambe le fasi.

Rispoli 5,5 - Opaco in mediana, nel contenere le avanzate modenesi ma anche nel momento in cui prova ad impostare. Dal 57' Pittarello 7,5 - Il deus ex machina di Aquilani. Con la sua entrata, dà più peso all'attacco e soprattutto conquista e trasforma nel finale il rigore della vittoria.

Petriccione 6,5 - In un pomeriggio inizialmente grigio per il centrocampo catanzarese e in generale per tutta la squadra, il numero 10 ha comunque il merito di tenere a galla i compagni come può con qualche chiusura in mediana e talvolta anche in area. Tra i migliori nella squadra ospite.

Pontisso 6 - Cresce alla distanza, migliorando dopo l'intervallo dal punto di vista dell'incisività sul campo come gran parte dei compagni. Dal 92' Bashi sv.

D'Alessandro 5,5 - Come il compagno Favasuli, perde il duello con il dirimpettaio che nel suo caso è Beyuku. Dal 75' Nuamah 6,5 - Non ha molto tempo per risultare decisivo, ma un suo assist comunque propizia l'azione del calcio di rigore poi segnato da Pittarello.

Cissè 5,5 - Tra i più in ombra nella formazione di Aquilani. Dura ricordare azioni offensive che portano la sua firma. Qualcosa in più con il procedere dei 90 minuti, ma la sua prova resta al di sotto della sufficienza.

Iemmello 6 - Prova fungere da regista offensivo oltre che da riferimento avanzato, risultando migliore nel primo dei due ruoli con qualche buon pallone per i compagni. Dal 75' Buso 6 - Pochi palloni giocabili per lui, entrato in un finale di sofferenza ma dove arriva la rete da 3 punti.

Alberto Aquilani 6,5 - Vittoria pesantissima, ottenuta con sofferenza e un pizzico di buona sorte ma anche carattere. Il suo Catanzaro può dire la propria fino alla fine per i playoff.