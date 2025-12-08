Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello

Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per PittarelloTUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana
Oggi alle 14:49Serie B
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Modena-Catanzaro 1-2

MODENA
Chichizola 5,5 - Partita strana per il portiere di casa, impegnato di fatto due volte o poco più in 90 minuti ma quelle due occasioni si rivelano letali. In occasione dell'1-2, commette lui il fallo da rigore su Pittarello.

Tonoli 5,5 - Aggressivo nelle chiusure difensive, effettuata anche fuori dall'area pur non di non far arrivare pericoli dalle parti di Chichizola. Più in sofferenza nella seconda parte del match.

Adorni 6 - Un totem al centro dell'area gialloblù. Difficile ricordare situazioni in cui venga superato dagli avversari, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Nieling 5,5 - Completa al meglio il terzetto arretrato dei canarini, garantendo solidità e attenzione. Come il resto della squadra, cala in concomitanza con la crescita della pressione offensiva dei calabresi.

Beyuku 6 - Una freccia sulla fascia destra, che fa notare in avanti con discreta frequenza. Sul finire della prima frazione di gioco, scheggia anche la traversa in una circostanza. Fa quello che può in occasione dell'1-1, ma il suo salvataggio arriva quando la palla ha già varcato la linea. Dal 69' Zanimacchia 6,5 - Ottimo impatto per il numero 98, tra i più minacciosi fino al fischio finale con i suoi tanti palloni messi in mezzo.

Sersanti 6 - Il meno intraprendente offensivamente dei due interni gialloblù. Aiuta Beyuku in fase di contenimento e, in generale, fa sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo. Dal 62' Pyyhtia 6 - Entra con il piglio giusto e, a un soffio dal fischio finale, sfiora il 2-2 in due circostanze ravvicinate.

Gerli 6 - Governa il centrocampo con maestra ed esperienza, non provando quasi mai la giocata 'alla Pirlo' ma sbagliando difficilmente la scelta.

Santoro 6,5 - Accompagna con discreta costanza l'azione offensiva modenese, andando anche alla conclusione. Pericoloso in particolare ad inizio ripresa. Dall'84' Defrel sv.

Zampano 6 - Se Beyuku si fa apprezzare sulla destra, il numero 7 non è da meno. Dalle sue iniziative viene fuori diverse volte qualcosa di interessante. Buona prova anche quando passa sulla destra.

Massolin 7 - Il francese disegna calcio sulla trequarti, creando il panico negli ultimi metri (Bettella e Cassandro, per provare a fermarlo, spendono il giallo) e servendo i compagni sempre con i giri contati. Suo il corner che porta al gol di Mendes. Dal 62' Di Mariano 5,5 - Con il suo ingresso in campo, certamente il Modena perde qualità e incisività tra le linee.

Mendes 7 - L'11 giallolbù segue alla lettera ciò che dice il manuale del centravanti: fa a sportellate coi difensori avversari, fa salire la squadra e soprattutto risulta letale quando gli capita un'occasione. Accade nel primo tempo, sfruttando un angolo al bacio di Massolin. Dal 69' Gliozzi 5,5 - Un'occasione di testa e poco altro da parte dell'esperto attaccante.

Andrea Sottil 6 - Sconfitta che fa male, dopo un primo tempo sostanzialmente perfetto e viste le tante palle gol create. Pagati un paio di episodi.

CATANZARO
Pigliacelli 7 - Mette i suoi guantoni sul match, tenendo a galla la squadra ad inizio secondo tempo con un paio di interventi su Santoro. Scampato il pericolo, il Catanzaro avvia la rimonta.

Cassandro 6 - Inizia subito proponendosi in avanti, risultando il migliore del trio arretrato giallorosso nella prima frazione di gioco. Con l'ingresso di Frosinini passa dalla parte di Massolin, avendo qualche difficoltà in avvio.

Antonini 7 - Partita romanzesca da parte del leader difensivo catanzarese. Sul gol del Modena marca Mendes in modo troppo morbido, ma poi si riscatta firmando di testa la rete del pareggio.

Bettella 5,5 - In difficoltà nel contenere nella sua zona Beyuku e Massolin. Una sua trattenuta porta all'angolo del vantaggio modenese. Ammonito nel primo tempo, non rientra dopo l'intervallo. Dal 46' Frosinini 6 - Più solidità nel contenimento rispetto al compagno che costituisce.

Favasuli 6 - Contro Zampano va in chiara difficoltà, riuscendo raramente a contenerlo. La ripresa gli mette di fronte un avversario ancora più ostico come Zanimacchia, ma cresce in entrambe le fasi.

Rispoli 5,5 - Opaco in mediana, nel contenere le avanzate modenesi ma anche nel momento in cui prova ad impostare. Dal 57' Pittarello 7,5 - Il deus ex machina di Aquilani. Con la sua entrata, dà più peso all'attacco e soprattutto conquista e trasforma nel finale il rigore della vittoria.

Petriccione 6,5 - In un pomeriggio inizialmente grigio per il centrocampo catanzarese e in generale per tutta la squadra, il numero 10 ha comunque il merito di tenere a galla i compagni come può con qualche chiusura in mediana e talvolta anche in area. Tra i migliori nella squadra ospite.

Pontisso 6 - Cresce alla distanza, migliorando dopo l'intervallo dal punto di vista dell'incisività sul campo come gran parte dei compagni. Dal 92' Bashi sv.

D'Alessandro 5,5 - Come il compagno Favasuli, perde il duello con il dirimpettaio che nel suo caso è Beyuku. Dal 75' Nuamah 6,5 - Non ha molto tempo per risultare decisivo, ma un suo assist comunque propizia l'azione del calcio di rigore poi segnato da Pittarello.

Cissè 5,5 - Tra i più in ombra nella formazione di Aquilani. Dura ricordare azioni offensive che portano la sua firma. Qualcosa in più con il procedere dei 90 minuti, ma la sua prova resta al di sotto della sufficienza.

Iemmello 6 - Prova fungere da regista offensivo oltre che da riferimento avanzato, risultando migliore nel primo dei due ruoli con qualche buon pallone per i compagni. Dal 75' Buso 6 - Pochi palloni giocabili per lui, entrato in un finale di sofferenza ma dove arriva la rete da 3 punti.

Alberto Aquilani 6,5 - Vittoria pesantissima, ottenuta con sofferenza e un pizzico di buona sorte ma anche carattere. Il suo Catanzaro può dire la propria fino alla fine per i playoff.

Articoli correlati
Serie B, mini crisi per il Modena: conquistati solo due punti nelle ultime quattro... Serie B, mini crisi per il Modena: conquistati solo due punti nelle ultime quattro gare
Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale
Serie B, il Modena vola sull'asse Massolin-Mendes: 1-0 al Catanzaro all'intervallo... Serie B, il Modena vola sull'asse Massolin-Mendes: 1-0 al Catanzaro all'intervallo
Altre notizie Serie B
Calvarese su Samp-Carrarese: "Rigore giusto. Bene il VAR sul rosso tolto a Benedetti"... Calvarese su Samp-Carrarese: "Rigore giusto. Bene il VAR sul rosso tolto a Benedetti"
Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello... Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello
Monza-SudTirol, le formazioni ufficiali: Maric e Pecorino le novità in attacco Monza-SudTirol, le formazioni ufficiali: Maric e Pecorino le novità in attacco
Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale
Padova-Cesena, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Oliveri partono dall'inizio Padova-Cesena, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Oliveri partono dall'inizio
Mantova-Reggiana, le formazioni ufficiali: Fedel e Bonfanti dal 1°. C'è Quaranta... Mantova-Reggiana, le formazioni ufficiali: Fedel e Bonfanti dal 1°. C'è Quaranta in difesa
Frosinone-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: sarà sfida fra Raimondo e Candellone... Frosinone-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: sarà sfida fra Raimondo e Candellone
Avellino-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Palumbo sulla trequarti. Adorante... Avellino-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Palumbo sulla trequarti. Adorante dal 1°
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.1 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
Immagine top news n.2 Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Immagine top news n.3 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.4 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.5 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.6 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.7 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Juve, così non si arriva in Champions. Ma Spalletti rimane l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.3 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride
Immagine news Serie A n.2 "Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di Nicola
Immagine news Serie A n.3 Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso per natura"
Immagine news Serie A n.4 Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare il capitano"
Immagine news Serie A n.5 Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ndicka ed El Aynaoui a rischio con il Como: serve l'intervento della FIFA
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, mini crisi per il Modena: conquistati solo due punti nelle ultime quattro gare
Immagine news Serie B n.2 Calvarese su Samp-Carrarese: "Rigore giusto. Bene il VAR sul rosso tolto a Benedetti"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Catanzaro 1-2, le pagelle: gol illusorio di Mendes, che ingresso per Pittarello
Immagine news Serie B n.4 Monza-SudTirol, le formazioni ufficiali: Maric e Pecorino le novità in attacco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale
Immagine news Serie B n.6 Padova-Cesena, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Oliveri partono dall'inizio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.3 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, si va verso la fiducia a tempo per Diana: Ternana sfida decisiva
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero: "A gennaio via 4-5 giocatori pensionati. E dentro 2 rinforzi per volare"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.3 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?