Inter, siparietto Chivu-Thuram: "Se gli chiedo di fare il centrocampista...". E Marcus sorride
Simpatico siparietto tra Cristian Chivu e Marcus Thuram, nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Liverpool. Il tecnico nerazzurro, nel fare riferimento all’estrema disponibilità della squadra ereditata da Simone Inzaghi, ha fatto un esempio: “Se chiedo a Marcus di fare il centrocampista, sono convinto che risponde di sì contento.
A confermare le sue dichiarazioni, la reazione dello stesso attaccante francese: divertito, Tikus ha iniziato a fare di sì con la testa, sorridendo.
