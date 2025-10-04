Live TMW Cremonese, Grassi: "Dobbiamo rimanere umili, l'Inter penso sia la più forte del campionato"

Dopo aver espugnato San Siro contro il Milan, la Cremonese non ripete l'impresa con l'Inter. Nerazzurri dominanti al Meazza e netta vittoria per 4-1. Tra poco in sala stampa a commentare il match per i grigiorossi anche il centrocampista Alberto Grassi.

L'idea è una salvezza tranquilla?

"Troppo presto per dirlo. Abbiamo fatto un buon inizio ma dobbiamo rimanere umili".

Quanto avete sofferto la pressione?

"Siamo entrati convinti ma l'Inter come rosa e qualità per me è la più forte del campionato. Per l'80% è stata bravura loro".

Quanto è importante aver riscoperto altri giocatori per le rotazioni?

"Questo è importante, in settimana vanno a 200 km/h ma il mister deve fare le scelte".

Come giudichi il cambio modulo con Vazquez?

"Abbiamo sofferto tutti e non abbiamo messo a suo agio Vazquez".

Che insegnamento apprendi oggi?

"Dall'Inter oggi la grande qualità di passaggio, si impara sempre qualcosa".

