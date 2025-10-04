Perrone fortunato e in gol, il Como la riprende: 1-1 all'Atalanta, Carnesecchi battuto
Perrone la pareggia! Un primo tempo agitatissimo alla New Balance Arena tra Atalanta e Como, su una riconquista rapida del pallone dei lariani Perrone largo a destra ha cercato un servizio d'esterno per Douvikas, trasformato in una parabola imprendibile per Carnesecchi: bacio al palo e palla che oltrepassa la linea di porta, 1-1 al minuto 19.
