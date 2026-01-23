Inter, De Vrij: "Dobbiamo chiudere questa partita, bisogna cercare di fare altri gol"
Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro il Pisa: "Dobbiamo chiudere la partita, con equilibrio. Loro aspettano per ripartire in contropiede, sfruttando anche i calci piazzati. Dobbiamo stare attenti, ma cercando di fare altri gol".
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
