Inter, se arriva Cancelo, chi gli fa spazio in lista Uefa? Darmian in pole, occhio agli addii

In casa Inter sono tutti pronti per l'ormai molto probabile ritorno di Joao Cancelo. Un'operazione che comporta l'ovvio inserimento del portoghese in lista Uefa, da compilare a mercato invernale concluso e in vista della seconda fase di Champions League. Con l'inserimento di Cancelo, però, un nome presente in lista nella prima parte di stagione deve essere giocoforza depennato.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, un candidato plausibile per questa esclusione è Matteo Darmian (out da ottobre per un guaio muscolare). Non sono però escluse sorprese in questo senso, con il mercato in uscita dell'Inter pronto a cambiare le carte in tavola. Nella trattativa con l'Al Hilal per Cancelo, infatti, potrebbe finire uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Da monitorare, infine, anche la situazione legata a Davide Frattesi (il cui futuro a Milano appare sempre incerto).