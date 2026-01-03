TMW Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...

Il laterale destro classe '94 Joao Cancelo si avvicina all'Inter. In queste ore contatti importanti tra le parti per provare a sbloccare il ritorno in Italia del calciatore portoghese. Non è più una possibilità il Benfica, né tantomeno la Juventus. Il laterale di proprietà dell'Al Hilal ha in questo momento due alternative sul tavolo e in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno: da un lato i nerazzurri del presidente Marotta, dall'altro il Barcellona.

L'Inter anche in serata avrà un nuovo contatto per provare a sbloccare definitivamente l'accordo. La società di Saudi Pro League s'è già detta disponibile a contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio, ma a patto di inserire una contropartita. Nello specifico, il trasferimento a titolo definitivo all'Al Hilal di uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi sono a scadenza di contratto con l'Inter e hanno dato disponibilità al trasferimento, entrambi sono due possibilità anche se una scelta definitiva ancora non è stata presa. Acerbi è da anni un fedelissimo di mister Simone Inzaghi, ma all'Inter in questa prima parte di stagione ha trovato più spazio rispetto al centrale olandese.

I contatti che andranno in scena nelle prossime ore serviranno a Inter e Al Hilal per trovare una quadra definitiva. Ma in tutto questo c'è da fare i conti anche col Barcellona, l'altro club che si sta concretamente muovendo con Jorge Mendes, procuratore di Cancelo, per provare a chiudere la trattativa. Una decisione è attesa a breve, l'Inter spera di chiudere l'affare già in questo week-end.