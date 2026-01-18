Inter, Dimarco punta l'Arsenal: "Sappiamo che è fortissimo ma noi giochiamo in casa"
Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo dei nerazzurri a Udine. Ecco le sue parole:
Sull'insidia della trasferta
"Giocare qui a Udine non è mai facile anche se negli ultimi anni abbiamo sempre vinto. Ma quest'anno delle grandi, a parte il Milan, nessuna è riuscita a vincere. Quindi siamo arrivati qua, abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto verso la fine ma non tantissimo. Abbiamo messo carisma, forza e determinazione e i tre punti sono meritati".
Ora la Champions
"L'importante è recuperare il prima possibile le energie. Sappiamo che l'Arsenal è fortissimo, lo si vede in campionato e in Champions League ma noi giochiamo in casa e dobbiamo cercare di fare la nostra partita".
