Inter, Dimarco punta l'Arsenal: "Sappiamo che è fortissimo ma noi giochiamo in casa"

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo dei nerazzurri a Udine. Ecco le sue parole:

Sull'insidia della trasferta

"Giocare qui a Udine non è mai facile anche se negli ultimi anni abbiamo sempre vinto. Ma quest'anno delle grandi, a parte il Milan, nessuna è riuscita a vincere. Quindi siamo arrivati qua, abbiamo creato tanto, abbiamo sofferto verso la fine ma non tantissimo. Abbiamo messo carisma, forza e determinazione e i tre punti sono meritati".

Ora la Champions

"L'importante è recuperare il prima possibile le energie. Sappiamo che l'Arsenal è fortissimo, lo si vede in campionato e in Champions League ma noi giochiamo in casa e dobbiamo cercare di fare la nostra partita".