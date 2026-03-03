L'Inter accelera i tempi: stavolta non arriverà a fine anno per il rinnovo di Dimarco

Nel dicembre del 2021, il rinnovo fino all'estate del 2026 con ingaggio triplicato. Due anni esatti dopo (e sette giorni), un anno in più con adeguamento del contratto. Adesso le tempistiche per il nuovo accordo di Federico Dimarco con l'Inter saranno diverse, perché il club nerazzurro non ha alcun dubbio, ma solo certezze. Vuole rendere l'esterno mancino bandiera e capitano a lunga durata del club evitando, come spiegato anche nelle scorse settimane su queste colonne, un suo caso Trent Alexander-Arnold.

Dimarco viaggia spedito verso il ruolo di MVP di questa stagione. Nessuno è decisivo come lui: sei reti in stagione in Serie A, ben quindici assists, numeri da top player in tutte le categorie europee. C'è chi ne ha di migliori (Michael Olise del Bayern Monaco) ma giocando tante mattonelle più avanti. Dimarco deve cucire, correre, rifinire, servire. Sta giocando una stagione da assoluto trascinatore e questo è anche un chiaro messaggio in ottica Nazionale: il futuro sarà di Davide Bartesaghi, di Destiny Udogie e di Lorenzo Bernasconi, esterni mancini di Milan, Tottenham e Atalanta, ma il presente ha sempre il suo volto e la sua firma.

Il contratto: scadenza nell'estate del 2027, stavolta l'Inter come detto anticiperà i tempi. Con l'entourage i contatti sono fitti e costanti per un'intesta fino all'estate del 2030 con stipendio al pari degli altri top della rosa come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.