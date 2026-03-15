Inter, due giorni per sbollire: Chivu dà appuntamento alla squadra martedì mattina

La rabbia in casa Inter è ancora tanta. Gli episodi accaduti ieri nel corso del match contro l'Atalanta, il pareggio della Dea e soprattutto il contatto in area Scalvini-Frattesi, hanno generato tante polemiche nell'ambiente nerazzurro. Cristian Chivu è stato allontanato dalla panchina per proteste, la seconda espulsione da quando guida una squadra di Serie A, e al termine della partita non ha parlato né alle tv né in conferenza stampa. E così hanno fatto anche i dirigenti chiusi in silenzio stampa.

E al triplice fischio di Manganiello il tecnico ha dato tutti appuntamento a martedì mattina per la ripresa degli allenamenti. Due giorni di stacco per sbollire la situazione e concentrarsi poi sulla gara di Firenze dove lo stesso ex difensore del Triplete non sarà a bordo campo per squalifica. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, era già una scelta concordata prima del match per poter staccare la spina dopo i tanti impegni ravvicinati, a maggior ragione dopo ciò che è accaduto ieri pomeriggio.

Come detto domenica 22 marzo, prima della sosta per l'impegno della Nazionale nel playoff per il Mondiale, l'Inter affronterà la Fiorentina al "Franchi" in un altro impegno molto importante per proseguire la corsa verso lo scudetto.