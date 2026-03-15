Serie B, Sudtirol-Pescara: al "Druso" una sfida in cui contano solo i tre punti

Il programma della 30esima giornata del campionato di Serie B si chiude alle 17.15 con la sfida del "Druso" tra Sudtirol e Pescara, due squadre con obiettivi diametralmente opposti ma che quest'oggi condivideranno il desiderio comune di portare a casa il bottino pieno. Il confronto sarà diretto dal sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - I biancorossi occupano il nono posto della classifica con 37 punti e saranno chiamati a riscattare immediatamente l'ultimo ko interno contro la Virtus Entella (0-1): a tre lunghezze di distanza dal Cesena, ieri fermato sul pari dal Frosinone, gli uomini di Fabrizio Castori mettono nel mirino la zona Playoff. Non saranno a disposizione Cragno, Pietrangeli e Odogwu, mentre Pecorino è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati dopo essersi sottoposto nella giornata di martedì a un intervento chirurgico alla mano destra. Per quel che concerne la probabile formazione, si va verso il 3-5-2 con Verdi e Merkaj a comporre il tandem offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Abruzzesi in gran fiducia dopo il 4-0 nello scontro diretto con il Bari che è valso il terzo risultato utile consecutivo e, soprattutto, tre punti molto importanti nella rincorsa ai Playout, l'obiettivo della truppa di Giorgio Gorgone che si trova attualmente all'ultimo posto della classifica a quota 25, a -4 dal duo Spezia-Reggiana e a -5 dalla Sampdoria. Out Desplanches, Merola, Graziani, Faraoni, Tsadjout e Pellacani, mentre rientra Altare dopo aver scontato un turno di squalifica. Nello schieramento iniziale è sicuro l'impiego di Insigne e Di Nardo (autore di 11 gol in campionato) in un reparto d'attacco che dovrebbe essere completato da Acampora.