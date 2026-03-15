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Lazio, slitta ancora il rientro di Basic: niente Milan. Sarri ragiona sul centrocampo

Lazio, slitta ancora il rientro di Basic: niente Milan. Sarri ragiona sul centrocampoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Serie A
Pierpaolo Matrone

La Lazio si avvicina alla sfida dell’Olimpico contro il Milan con una nuova emergenza a centrocampo. Maurizio Sarri, infatti, non potrà contare su Toma Basic, fermo ormai da oltre un mese e ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato nella gara contro la Juventus dello scorso 8 febbraio, quando fu costretto a lasciare il campo già all’intervallo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista croato non ha ancora smaltito completamente il problema all’adduttore. Persistono fastidi che sembrano legati a un edema al tendine, una situazione che avrebbe complicato il recupero e allungato i tempi più del previsto. Il problema, infatti, si sarebbe in parte cronicizzato, impedendo al giocatore di tornare a disposizione dello staff tecnico.

Le difficoltà non finiscono qui, perché Sarri dovrà fare a meno anche di Cataldi, altro elemento importante nello scacchiere biancoceleste. Per questo motivo il tecnico è pronto a ridisegnare la mediana con soluzioni adattate. Contro il Milan dovrebbe toccare a Patric agire davanti alla difesa nel ruolo di play, con Taylor e Dele-Bashiru impiegati come mezzali. Una scelta obbligata per far fronte alle assenze, in attesa di recuperare gli uomini indisponibili e ritrovare equilibrio in una zona del campo che, in questo momento, resta la più in difficoltà.

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