Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica

Prosegue la 32ª giornata di Serie C dopo le prime gare disputate tra venerdì e sabato. Il programma di domenica sarà ricco di sfide importanti in tutti e tre i gironi, con diversi incroci che potrebbero incidere sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per i playoff e la salvezza.

Nel girone A riflettori puntati soprattutto sulla capolista Vicenza, impegnata lunedì sera contro l’Inter U23, mentre domenica si giocheranno cinque partite. Il Lecco ospita il Novara in uno scontro diretto per la zona alta della classifica, mentre il Cittadella affronterà i Dolomiti Bellunesi per difendere il proprio posto nei playoff. In campo anche Virtus Verona-Renate, Lumezzane-Pro Patria e Triestina-Pro Vercelli, con punti pesanti in palio soprattutto nella parte bassa della graduatoria.

Nel girone B si giocheranno tre partite dopo i match già disputati sabato. La capolista Arezzo ospiterà il Perugia, mentre l’Ascoli sarà impegnato sul campo del Gubbio in una sfida importante per restare in scia alla vetta. Ad aprire il programma sarà Forlì-Juventus Next Gen, con entrambe le squadre a caccia di punti per migliorare la propria posizione nella zona centrale della classifica.

Nel girone C il programma è ancora più ricco, con sei gare in calendario. La capolista Benevento riceve il Foggia, mentre il Catania sarà di scena sul campo del Team Altamura. Tra le sfide più interessanti anche Crotone-Salernitana, Picerno-Trapani, Audace Cerignola-Sorrento e Casertana-Monopoli, incontri che potrebbero ridisegnare la classifica nelle zone playoff.

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocata

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Ospitaletto-Trento 3-2 16' Messaggi (O), 25', 29' Gobbi (O), 46' aut. Nessi (T), 59' Candelari (T)

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1 36' Lakti

Albinoleffe-Giana Erminio 0-1

27' Galeandro

Domenica 15 marzo

Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria

Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate

Ore 20:30 - Lecco-Novara

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53*, Renate 52*, Cittadella 50*, Alcione Milano 50*, Inter U23 42*, Giana Erminio 42, Lumezzane 41*, Novara 40*, AlbinoLeffe 40, Pro Vercelli 38*, Ospitaletto 37, Arzignano Valchiampo 37, Dolomiti Bellunesi 35*, Pergolettese 33, Virtus Verona 21*, Pro Patria 19*, Triestina 5*.

NB * = una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pineto-Bra 2-1

52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)

Torres-Ravenna 2-2

34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)

Livorno-Carpi 2-2 18' Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (L)

Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1 52' Tessiore

Vis Pesaro Ternana 1-0 4' Di Paola

Sambenedettese-Campobasso 0-1

10' Magnaghi

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen

Ore 14:30 - Arezzo-Perugia

Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli

Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66*, Ascoli 62*, Ravenna 58, Pineto 45, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42*, Juventus Next Gen 42*, Vis Pesaro 39, Livorno 36, Forlì 34*, Carpi 33, Guidonia Montecelio 32, Torres 30, Perugia 30*, Sambenedettese 28, Bra 26, Pontedera 18.

N.B. – * una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.

** due gare in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Casarano-Cosenza 2-1

32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)

Giugliano-Atalanta U23 3-1

28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)

Latina-Siracusa 2-1

15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)

Potenza-Cavese 2-2

7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Crotone-Salernitana

Ore 14:30 - Team Altamura-Catania

Ore 14:30 - Benevento-Foggia

Ore 14:30 - Picerno-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento

Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56*, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 43*, Potenza 41*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35*, Cavese 35*, Sorrento 33, Picerno 31, Giugliano 31*, Siracusa 24*, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - * una gara in più

Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva