De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno

Un turno di Serie C sicuramente molto particolare quello che si è aperto venerdì, perché il Girone A della categoria, con ben sei giornate di anticipo, è pronto a emanare due possibili verdetti, con il primo già nella giornata odierna.

Come infatti è noto, alle ore 14:30 scenderà in campo la Triestina, e potrebbe quello odierno una sorta di ultimo ballo per gli alabardati: la retrocessione in Serie D è ormai prossima - forse neppure più un miracolo potrà evitarla - e se non arriverà la vittoria sulla Pro Vercelli, avversario di giornata, ecco che sarà addio al professionismo. Il tutto nel corso di una stagione segnata pesantemente dai 23 punti di penalizzazione che i giuliani si trascinano dietro dall'estate scorsa, dopo il disimpegno della precedente proprietà.

Un verdetto amaro, che potrebbe precedere quello di domani: il pari di venerdì dell'Union Brescia ha offerto al Vicenza un primo match point ma, esattamente come per la formazione guidata da Geppino Marino, anche per i veneti servirà solo una vittoria per festeggiare con largo anticipo.

A proposito di Marino, ecco le sue parole nel pre gara di ieri: "Lavoriamo partita dopo partita non pensando ai verdetti definitivi che è cosa per noi poco piacevole. La cosa più importante è la preparazione della gara e basta, tutto quello che ci circonda cerchiamo di tenerlo a distanza, anche se è qualcosa di evidente il nostro compito è cercare di farlo accadere più avanti possibile". Niente di più da aggiungere.