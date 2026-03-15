Serie B, V. Entella-Avellino: sfida importante per una salvezza tranquilla

La 30ª giornata di Serie BKT mette di fronte una sfida che sa di bivio per la stagione, quella tra Virtus Entella e Avellino. Una partita importante per entrambe le squadre, che vogliono vincere per tirarsi definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere e vivere un finale di campionato più sereno.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Per i padroni di casa il momento è senza dubbio positivo. I ragazzi di Chiappella hanno infatti raccolto sei punti nelle ultime due partite, trovando anche la prima vittoria esterna del loro campionato contro il Südtirol. Due successi consecutivi fondamentali per dare ossigeno e per stagliare i biancocelesti al quattordicesimo posto, appena fuori dalla zona playout.

COME ARRIVA L'AVELLINO - Con l'arrivo di mister Ballardini il rendimento dei biancoverdi ha subito una sterzata, con cinque punti in quattro partite e una sola sconfitta contro la capolista Venezia. Il primo successo della nuova gestione è arrivato nell'ultimo turno tra le mura amiche contro il Padova. Con 33 punti e con l'undicesimo posto momentaneo, gli Irpini vogliono i tre punti per la tranquillità.