Inter, è allarme gol? L'ultimo centro di una punta resta quello di Pio Esposito a Bodø

L'infortunio di Lautaro Martinez, i malanni di Bonny e soprattutto la stagione non eccezionale di Marcus Thuram sono tra i motivi di preoccupazione in casa Inter, anche se la classifica in campionato cancella ogni tipo di pensiero: il +10 in graduatoria sul Milan lascia sereno Chivu persino nella malaugurata ipotesi di ko contro i rossoneri di Allegri. Anche se l'analisi dei gol nerazzurri dell'ultimo periodo fa pensare che qualcosa si sia inceppato nel rendimento offensivo.

L'ultimo gol di un attaccante risale a quattro partite fa

Nelle ultime tre settimane l'attacco ha vissuto un momento di magra, complice ovviamente l'assenza del miglior marcatore della squadra, capitan Lautaro. L’ultimo centro di una punta resta quello di Francesco Pio Esposito a Bodø, che ha tenuto la qualificazione più aperta in vista del ritorno a San Siro. Poi a Milano l'impresa non è riuscita, anche a causa di un attacco che fatica a ingranare, per tutti i motivi sopracitati. In mezzo alle due gare di Champions il 2-0 al Lecce, gol di Mkhitaryan e Akanji, il 2-0 al Genoa, gol di Dimarco e Calhanoglu su rigore, e lo 0-0 contro il Como di due giorni fa.