Inter, è Koné l'uomo per il centrocampo: presto l'assalto al giocatore della Roma. I dettagli

L’Inter guarda al futuro. Sul terreno di gioco mancano ancora tante giornate alla conclusione del campionato con gli uomini di Cristian Chivu impegnati a tenere a distanza Milan e Napoli, che si scontreranno dopo la pausa per la Nazionale. Il vantaggio è di sei punti sui rossoneri e di sette sui partenopei ma ciò non permette ai nerazzurri di dormire sonni tranquilli. Sul mercato invece si inizia a pensare alla prossima stagione quando ci potrebbero essere diverse partenze. Serviranno elementi che possano rinforzare e far salire ulteriormente la qualità della squadra.

Un reparto che servirà di ritocchi è quello di centrocampo con diversi nomi che sono sul taccuino di Marotta e Ausilio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei principali indiziati sembra essere Manu Koné della Roma. Il centrocampista potrebbe essere il prescelto e presto potrebbe esserci l’assalto. Il club di viale della Liberazione infatti avrebbe margine per un colpo di mercato costoso e l’offerta potrebbe aggirarsi e superare i 40 milioni di euro.

Il francese è stato individuato come il mediano che possa far fare quel passo in più alla squadra portando la società a spendere una cifra così importante dai tempi di Hakimi, era il 2020, anche se in questo momento la squadra della Capitale starebbe facendo resistenza per non perdere un elemento cardine della squadra di Gian Piero Gasperini.