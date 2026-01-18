Inter e Napoli, torna la Champions League: gli arbitri per le sfide contro Arsenal e Copenaghen

Archiviata la 21^ giornata di Serie A (con una vittoria a testa), per Inter e Napoli è tempo di Champions League. Martedì va in scena infatti la settima giornata della League Phase: i nerazzurri che ospitano l'Arsenal a San Siro, i campioni d'Italia saranno di scena a Copenaghen.

In questo senso, la UEFA ha reso noti gli arbitri delle sfide in questione: sarà il portoghese Joao Pinheiro a dirigere Inter-Arsenal (fischio d'inizio alle 21), assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Al Var Tiago Martins, Avar lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Quarto uomo Joao Gonçalves. Copenaghen-Napoli, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto. Assistenti i connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al Var il croato Ivan Bebek, Avar lo sloveno Matej Jug. Quarto uomo il bosniaco Milos Gigovic.