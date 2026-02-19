Notte prima degli esami: Inter, Lautaro sorride mentre disegna a casa con i figli e la moglie

Basta poco per far tornare il sorriso ai tifosi dell'Inter e questa sera c'è riuscita Agus Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. La donna infatti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, più precisamente un video, nel quale si vede il capitano nerazzurro sorridente che disegna insieme ai figli: "Le serate in questa casa sono uno show". Domani sarà una giornata importantissima per il Toro, che si sottoporrà agli esami per capire l'entità del suo infortunio.

Facendo un passo indietro a ieri sera, l'argentino è stato titolare nella sconfitta per 3-1 dell'Inter in casa del Bodo/Glimt. L'ex Racing è uscito dal campo sul risultato di 1-1 a causa di un problema al polpaccio, che Chivu nel post-partita ha spiegato lo costringerà a rimanere ai box per un po' di tempo. Si teme il peggio, ma lo stato d'animo del calciatore dà qualche speranza in più ai suoi sostenitori.

L'importanza di Lautaro per l'Inter è indubbia, soprattutto in un momento come quello attuale. La sfida di ritorno in programma martedì a San Siro contro il Bodo sarà delicatissima, così anche le sfide in campionato, visto il +7 sul Milan. Il weekend dell'8 marzo inoltre è bene ricordare che ci sarà il derby: presto si capirà se il classe '97 ci sarà o meno.