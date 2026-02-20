Inter, oggi gli esami di Lautaro: anche il derby sarebbe a rischio. E Chivu punta tutto su Pio
La situazione di Lautaro Martine tiene in apprensione l'Inter e Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro è stato sostituito a Bodo per un problema fisico e nella giornata di oggi sosterrà gli esami strumentali del caso. Da capire quante e quali partite l'attaccante argentino dovrà saltare. Sicuramente le prossime due contro Lecce e i norvegesi ma, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe anche saltare il derby contro il Milan.
Una situazione spiacevole che può tramutarsi in opportunità per Francesco Pio Esposito. La punta, si legge sul quotidiano, avrà le chiavi dell'attacco per le prossime due partite. Il mister infatti sta valutando di schierarlo da titolare sia in Salento che nel match di ritorno di Champions League che l'Inter dovrà cercare di portare a casa con almeno tre gol di scarto per blindare gli ottavi di finale.
