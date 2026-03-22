Inter, Esposito e l'ultima occasione: "Se non è entrata oggi, spero entri giovedì con l'Italia"
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Le parole di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il gol e il pareggio contro la Fiorentina: "Appena finita la partita il primo pensiero è stato il rammarico per l'ultima occasione, è stato bravo De Gea ma forse potevo fare qualcosa in più. Speriamo che se non è entrata oggi, entri poi giovedì con l'Italia".
Sei andato subito ad abbracciare Barella, l'Inter ha un'arma in più con te.
"Giocatori forti come Barella riconoscono le caratteristiche principali dei compagni".
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