Inter, Esposito: "Lautaro attaccante completo. A Chivu devo tanto. Scudetto? Ci crediamo"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere della Sera, l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha parlato del suo capitano Lautaro Martinez, ora ai box per un infortunio: "Lui è molto completo - ha esordito - ma quello che ti emoziona è la sua cattiveria, la sua passione, la fame che ha: anche in allenamento gioca come fosse la finale del Mondiale".

Il discorso poi passa al successo per 5-2 contro la Roma di domenica scorsa a San Siro e l'ottimismo verso la conquista dello scudetto con il Napoli che comunque insegue: "Ci voleva una prova convincente come quella, oltre alla la vittoria - ha proseguito -. C’è ottimismo e ci crediamo al massimo". La punta poi parla di Cristian Chivu e di un ricordo legato al suo allenatore. Prendendo lo smartphone sottolinea: "Questa foto, in cui festeggiamo un mio gol nel derby Under 14, vinto 3-1: fa capire da quanto tempo ci conosciamo. Gli devo tanto per la fiducia che ha avuto in me, anche questa estate".

Ma se con un altro allenatore lui sarebbe rimasto non può saperlo: "Forse sarebbe stato più complicato - ha concluso -. Di sicuro Chivu ha una propensione speciale verso i giovani e mi conosceva già".