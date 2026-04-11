"Lista di 5-6 allenatori, non sono venuti": da Fabregas ad Emery, chi ha rifiutato la Roma

"Avevamo una lista di 5-6 allenatori. Tre non sono voluti venire, poi la società ha scelto Gasperini". Parole che hanno scatenato curiosità quelle di Claudio Ranieri ieri sera nel pre-partita di Roma-Pisa. Il senior advisor della proprietà Friedkin per il club capitolino ha scoperchiato a metà un vaso di Pandora, svelando che la scorsa estate sul tavolo c'erano diverse opzioni per assegnare la panchina giallorossa. Sì, ma quali sono stati gli allenatori ad aver rifiutato?

Presto svelato da Gazzetta.it: uno su tutti milita in Serie A ed è Cesc Fabregas. La Roma lo ha corteggiato a lungo tramite il direttore sportivo Florent Ghisolfi (oggi al Sunderland), domandando al club lombardo di liberare il tecnico spagnolo, salvo poi ritrovarsi negata la possibilità dalla società lariana. Complessivamente, ad ogni modo, non erano stati segnati sulla lista tecnici italiani, ma stranieri.

Per mesi si è parlato anche di Stefano Pioli - poi finito alla Fiorentina e oggi senza squadra - e Francesco Farioli, approdato invece al Porto (attuale capolista di Liga Portugal). Forti altri due nomi spagnoli: Ernesto Valverde e Unai Emery. Secondo quanto rivelato dal portale della Rosea, al tecnico dell'Athletic Bilbao proprio Ranieri consegnò un "bigliettino da visita", dopo la sfida persa nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico dell'Aston Villa invece, fresco di vittoria al Dall'Ara contro il Bologna, da anni ruota attorno alla Roma ed è sempre stato un profilo apprezzato enormemente. Peccato che il club inglese gli abbia garantito maggiori ambizioni e possibilità di successo, così è rimasto in Premier League.