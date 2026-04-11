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La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan Vlahovic

La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan VlahovicTUTTO mercato WEB
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Ivan Cardia
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Ivan Cardia

Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al giugno del 2028. È ufficiale, infatti, il prolungamento del contratto fra il tecnico di Certaldo, arrivato in corso di stagione in sostituzione di Igor Tudor - poi esonerato anche dal Tottenham - e il club bianconero. Un lieto fine già scritto di una trattativa nata sull’onda degli ottimi risultati ottenuti alla guida della Vecchia Signora dall’ex commissario tecnico.

Contestualmente all’annuncio del prolungamento, lo stesso Spalletti ha svelato, in un discorso alla squadra pubblicato dalla società torinese, i motivi dietro alla scelta di firmare, inizialmente, un accordo di più breve durata: "Quando sono arrivato 7 mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi”.

A spiegare i motivi del rinnovo, anzitutto le parole dell’amministratore delegato Damien Comolli: “Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata, perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro”. Ma, soprattutto, i risultati in campo: dal suo arrivo in panchina, soltanto l’Inter ha numeri migliori rispetto alla squadra bianconera, nel campionato di Serie A. Dopo Spalletti, McKennie e Yildiz, la campagna di rinnovi dovrebbero riguardare Dusan Vlahovic: previsto un nuovo round di confronti con l’entourage dell’attaccante serbo, indicato proprio da Lucio come il centravanti giusto per la Juventus di oggi e, soprattutto, di domani. In entrata, i nomi caldi sono quelli di Alisson, Ederson e Bernardo Silva. Quanto alle partenze, pressoché scontate quelle di Openda, David e Zhegrova, ma è molto credibile anche un repulisti in porta, con Di Gregorio e Perin sull’uscio.

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