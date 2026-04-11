Lecco, Bonaiti: "Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati. E sul gol..."

Dopo il successo contro l'Alcione Milano, il il centrocampista del Lecco Stefano Bonaiti ha parlato conferenza stampa: "Sono felicissimo - riportano i colleghi di LeccoChannelNews.it -, lo aspettavo dal mio arrivo. Spero di farne uno a casa sotto la Nord ma va benissimo: mi dispiace aver segnato a una squadra per la quale ho grande affetto".

Era quella l’indicazione?

"Mi sono messo a disposizione, sul gol… Ho visto la palla arrivare a Kritta e lavoriamo molto su quel fondamentale: sono stato anche fortunato, senza quella non arrivi a fare quel gol, e bravo a crederci".

Eri arrabbiato? Subito ammonito…

"Sul giallo non volevo neanche entrare, sono scivolato. Non conta che giocassi contro l’Alcione, siam pagati per essere a disposizione e così ho fatto: conta il bene della squadra, bisogna mettersi a disposizione con i fatti e questo ho fatto".

Rischio rilassamento?

"Non credo ci sia, per una serie di motivi. Vanno gestiti l’emotività e i carichi, le prossime due partite le affronteremo contro squadre che hanno degli obiettivi importanti".

C’era consapevolezza legata al peso della partita?

"Sicuramente era una partita fondamentale - ha concluso - da tre punti a prescindere dalle modalità. Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati: il nostro percorso è tracciato a prescindere, comunque".