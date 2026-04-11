Rowe si è finalmente preso il Bologna. E la Premier osserva: l'Aston Villa è interessato

Se il Bologna è uscito sconfitto dall’andata contro l’Aston Villa, c’è però un nome che ha illuminato la notte: Jonathan Rowe. Ogni azione pericolosa dei rossoblù è passata dai suoi piedi: dal gol annullato all’assist per la traversa di Lewis Ferguson, dal pallone per il palo di Federico Bernardeschi fino alla conclusione di Tommaso Pobega. A completare la prestazione, un gol e due tentativi nella ripresa, uno neutralizzato da Emiliano Martínez.

Al termine della gara, l’esterno ha parlato da leader: “A questo livello i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo correggere gli errori per il ritorno: loro sono i favoriti, ma tutto è possibile. Amo le storie degli sfavoriti”. Un messaggio chiaro, che conferma la crescita del classe 2003: sette reti stagionali, sei delle quali nel 2026, con quattro gol e due assist nelle ultime sei gare.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in patria. Dopo aver deciso l’ultimo Europeo Under 21 con l’'Inghilterra, ora sogna una chiamata dalla nazionale maggiore guidata da Thomas Tuchel. Anche il tecnico dei Villans, Unai Emery, ne ha elogiato i progressi. In estate l’Aston Villa potrebbe tornare alla carica: Rowe era già stato seguito ai tempi del Norwich City e l’eventuale cessione di Morgan Rogers – seguito anche dall’Arsenal – potrebbe aprire spazi per un nuovo assalto. La Premier lo osserva, e Rowe continua a rispondere sul campo.