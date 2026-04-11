L’azzurro dei grandi per Silvio Baldini: sarà il ct delle amichevoli di giugno. Aspettando Conte?

Gavetta, Serie C, calci nel sedere e uscite mai banali. Ora, quella che in qualche modo si può considerare una consacrazione per Silvio Baldini: l’allenatore toscano, attuale selezionatore dell’Under 21, sarà infatti il commissario tecnico dei “grandi” in occasione delle due amichevoli che vedranno la Nazionale impegnata a giugno, dopo la risoluzione consensuale con Gennaro Gattuso.

La FIGC ha infatti ufficializzato le due gare, in programma mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg con il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Ad affiancare da Baldini, nei mesi scorsi voluto da Gravina per guidare il nuovo ciclo azzurrino, ci sarà il suo staff, compreso Andrea Barzagli.

Poi sarà, ovviamente, caccia al commissario tecnico del futuro. Il primo nome in lista rimane Antonio Conte, che sarebbe gradito un po’ a chiunque (specie Aurelio De Laurentiis, che si “risolverebbe” il problema del prossimo anno di contratto). Prima, però, c’è da decidere il prossimo presidente federale: lunedì alle 11.30 si riunirà l’assemblea di Lega Calcio Serie A. Un passaggio cruciale, perché se arriverà il nome di Malagò sarà un grande assist. Altrimenti si ripartir da capo.