Malen-show, Roma batte Pisa. Ranieri-Gasp e il mercato: qualcosa non torna

La Roma torna a sorridere e riprende la corsa per un posto in Champions League. Contro il Pisa la vittoria è netta, insindacabile. Un grande protagonista: Donyell Malen. Ci chiediamo dove sarebbero i giallorossi con l'olandese in squadra da inizio stagione. Non lo sapremo mai, ciò che sappiamo è che questa sera si porta il pallone a casa: tre reti, un vero uragano. E statistiche impressionanti per un giocatore arrivato a gennaio da un altro campionato: 12 partite, 10 gol. All'Olimpico finisce 3-0.

Spettacolo che arriva anche dalle dichiarazioni pre-partita del senior advisor giallorosso Claudio Ranieri:

"Abbiamo posto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici".



E sul mercato dei giallorossi: "Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è un giocatore preso che lui non abbia approvato: Ziolkowski, Ghilardi, Venturino. Lo stesso Zaragoza, che è venuto all'ultimo perché non potevamo prendere Rowe, è stato preso su sua richiesta".

Su alcuni acquisti non rivelatesi all'altezza: "Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".

Gasperini non replica, limitandosi a rispondere: "Sull'Atalanta meglio non pronunciarsi, con i giovani hanno fatto cose straordinarie. E i risultati. Risultando competitiva da subito. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Sono molto contento del 3-0 stasera e della bella classifica. Domani e dopodomani poi vediamo cosa succederà, dovremo tifare certamente per Atalanta e Inter".