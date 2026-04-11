Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: "Un’emozione così è indescrivibile"

Il Benevento torna in Serie B. Con il successo della settimana scorsa a Salerno, la squadra campana ha ottenuto l'aritmetica promozione in cadetteria. Il tecnico Antonio Floro Flores, intervistato dell'edizione odierna de Il Mattino, ha racontato le sensazioni che ha provato al triplice fischio del direttore di gara all'Arechi: "E’ stato qualcosa di straordinario - ha esordito con grande emozione -. Ho l’adrenalina in corpo e la notte faccio ancora fatica a dormire. Un’emozione così è indescrivibile e difficile da spiegare".

Il tecnico della formazione giallorossa ha spiegato cosa ha pensato quando Vigorito gli chiese di guidare la prima squadra: "Non lo aspettavo - ha raccontato Floro Flores - Auteri aveva vinto a Foggia e quindi non potevo immaginare cambiassero. Il presidente mi ha convocato nel suo ufficio, abbiamo parlato, poi ho incontrato il direttore Carli e il giorno dopo mi hanno affidato la panchina. E’ successo tutto in fretta".

L’ex attaccante ha poi parlato di quale sia stata la partita che gli ha fatto capire che avrebbero vinto il campionato: "A Caravaggio - ha concluso - ho capito che avevo una squadra forte e consapevole. Dopo il 3-1, a fine primo tempo, negli spogliatoi ho percepito nei ragazzi la voglia di vincere".