Lecce-Bologna, i convocati di Di Francesco: i salentini recuperano Gallo per la difesa
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In casa Lecce gara importantissima domani alle 18:00 al Via del Mare contro il Bologna nella corsa alla salvezza visto anche lo scontro tra Cagliari e Cremonese. Eusebio Di Francesco per l'occasione recupererà il difensore Valentino Gallo. Questa la lista dei convocati:
Portieri - Falcone, Früchtl, Samooja.
Difensori - Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti - Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kovac, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala.
Attaccanti - Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Štulić
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