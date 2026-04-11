Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: "È ancora lunga"

Dopo il successo contro l'Alcione Milano che ha portato la sua squadra momentaneamente al secondo posto, il tecnico del Lecco Federico Valente ha commentato in conferenza stampa: "È ancora lunga da qui alla fine della stagione - riporta LeccoChannelNews.it - del resto questa l’abbiamo iniziata a febbraio 2025 con il mio arrivo. Complimenti alla tifoseria che per 95′ ci ha sostenuti come se fossero in casa e gli chiedo di aiutarci ancora perché ne avremo bisogno.

Il primo gol è arrivato forse in modo troppo facile e puoi avere la sensazione di aver tutto sotto controllo, infatti non ci siamo stati al massimo in 2-3 situazioni: dietro c’è stato Furlan e noi abbiamo uno slogan che mi piace, la squadra sta sopra tutto. Abbiamo già la testa al Lumezzane, ma dopo due giorni di stacco che i ragazzi si sono meritati.

Gara dominata ma a volte andati incontro al loro gioco? Non sono d’accordo. Nel primo tempo abbiamo perso-due tre volte la palla in uscita e in pausa abbiamo detto di metterla sopra qualche volta per tirargli un po’ il collo prima di tornare a giocare palla a terra. Il 2-0 nasce da un cambio gioco e sono contentissimo per Stefano, ragazzo d’oro, che si è fatto trovare subito pronto dopo delle settimane non facilissime".