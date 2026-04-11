Spezia, D'Angelo: "Sentiamo tutti il peso della situazione, ma possiamo rivedere la luce"

Uno scontro pesante, diretto, quello che domani si trova ad affrontare lo Spezia, che riceverà il Mantova al 'Picco' in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie B: in palio, punti pesanti per la salvezza, diretta e non.

In conferenza stampa, come si legge sui canali ufficiali della società, il trainer Luca D’Angelo, alla sua seconda sfida dopo il ritorno sulla panchina bianconera: “In questi giorni la squadra si è allenata molto bene, i calciatori sanno di giocarsi parecchio: la delusione dei tifosi è assolutamente comprensibile, ma non si deve pensare che questa situazione venga vissuta con leggerezza o menefreghismo. Dobbiamo reagire uniti a un momento sicuramente difficile, domani faremo il possibile per essere pronti fin dalle prime battute; la classifica pesa, e durante le partite i momenti negativi spesso vengono accusati maggiormente. La prima cosa da fare, sarà cercare di non prendere gol".

Andando quindi alla rosa: "Lapadula si è allenato tutta la settimana, è sicuramente una carta importante a nostra disposizione, vedremo domani se utilizzarlo dall’inizio o a gara in corso. In difesa ci sarà la squalifica di Bonfanti, ma abbiamo sia Ruggero che Beruatto a disposizione, mentre l’assenza di Valoti è importante, ma abbiamo la possibilità di schierare calciatori altrettanti forti. Non dobbiamo trovare alcun tipo di alibi, cercando di trasformare la passione dei nostri tifosi in energia positiva".

Il discorso è quindi più mentale: "Le partite sono tutte complicate in Serie B, specialmente quando mancano poche giornate al termine: mancano cinque incontri, normale che quella di domani sia una partita importantissima. Bisogna giocare con lucidità e intelligenza, sarà un confronto con all'interno mille sfaccettature diverse, quindi non bisognerà farsi prendere dalla frenesia".

Conclude: "Come si passa dalla stagione dello scorso anno a quella di quest’anno? La vita è fatta così, non sai mai cosa può succedere; le cose cambiano, sono cambiate per noi in negativo, ma ciò non vuol dire che non possano cambiare nuovamente in positivo e io continuo a pensare che la nostra sia una squadra forte che ha attraversato un periodo buio e che possa ancora lottare per rivedere la luce”.