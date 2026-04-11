Serie B, il programma della 34ª: in campo Monza e Venezia. Pescara-Samp per la salvezza
Dopo il pareggio fra Frosinone e Palermo nell’anticipo di ieri, che cambia di poco la classifica in alto, quest’oggi il programma della Serie B sarà ben più corposo con in campo sia Venezia sia Monza pronte ad approfittare del risultato delle due rivali: i lagunari andranno a Chiavari per sfidare la Virtus Entella con l’obiettivo di allungare ulteriormente in classifica, mentre i brianzoli ospiteranno un Bari che non può commettere passi falsi in chiave salvezza.
Molte le partite che potrebbero ridisegnare invece la zona play off con Juve Stabia-Cesena, SudTirol-Modena e Avellino-Catanzaro che sono potenziali scontri diretti per riaprire, o chiudere, la corsa a un posto negli spareggi promozione. Pescara-Sampdoria invece metterà in palio punti pesanti per la salvezza che poi vivrà nella giornata di domenica ben tre scontri diretti.
SERIE B - 34ª GIORNATA
Venerdì 10 aprile
Frosinone-Palermo 1-1
75’ Calò (F), 89’ Ranocchia (P)
Sabato 11 aprile
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cesena
Ore 15:00 - Pescara-Sampdoria
Ore 15:00 - SudTirol-Modena
Ore 15:00 - Virtus Entella-Venezia
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 71
Frosinone 69**
Monza 66
Palermo 65**
Catanzaro 53*
Modena 50*
Juve Stabia 45
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 39
Südtirol 39
Mantova 37
Sampdoria 37
Empoli 36
Bari 34
Padova 34
Virtus Entella 34
Pescara 32
Reggiana 30
Spezia 30
* una gara in meno
** una gara in più
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