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Serie B, Avellino-Catanzaro: Lupi per azzannare la salvezza. Emergenza per Aquilani

Serie B, Avellino-Catanzaro: Lupi per azzannare la salvezza. Emergenza per AquilaniTUTTO mercato WEB
Tifosi Avellino
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:29Serie B
Stefano Scarpetti

Si affrontano questo pomeriggio ore 17.15 al Partenio Lombardi Avellino e Catanzaro in un suggestivo derby del sud, per i Lupi e le Aquile si tratta del 46^ incrocio, in terra irpina sono 10 le vittorie biancoverdi, 7 pareggi ed un solo successo giallorosso maturato in era covid con le due squadre in serie C per 3-1. Entrambe le squadre sono chiamate al riscatto, da una parte l’Avellino deve assolutamente chiudere la pratica salvezza, farlo con un successo sarebbe la cosa migliore per potersi giocarsi serenamente tutte le sue possibilità di rientrare in corsa per i playoff. Il Catanzaro reduce dalla beffa contro il Monza vuol blindare il 5^ posto dall’assalto del Modena, prossimo avversario nel recupero della prossima settimana. L’obiettivo è trovare continuità e presentarsi al meglio alla postseason. Dirige Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e Andrea Bianchini di Barletta. IV ufficiale Bruno Spina di Barletta. Al Var Alessandro Prontera di Bologna Avar Federico Dionisi de l’Aquila.

Come arriva l’Avellino - Davide Ballardini deve fronteggiare l’assenza dello squalificato Izzo al centro della difesa, che va ad aggiungersi a quella del portiere Daffara, e i difensori Milani e Sgarbi oltre al lungodegente Reale. Fra i pali c’è il ritorno di Iannarilli, Enrici farà coppia con Simic con Cancellotti e Sala a completare il reparto arretrato nel 4-3-1-2. Palmiero recuperato in cabina di regia affiancato da Sounas e Besaggio, Palumbo vertice del rombo a supporto dell’ex Biasci e Patierno.

Come arriva il Catanzaro - Sull’altra sponda per Alberto Aquilani è legittimo parlare di emergenza viste le defezioni degli squalificati Alesi, Cassndro, Nuamah e Pittarelo. Seha e D’Alessandro va ad affiancare Cisse nella lista degli infortunati. Spazio al consueto 3-4-2-1 dove Verrengia ritrova dopo diverso tempo il suo posto fra i titolari al fianco di Antonini e Brighenti davanti a Pigliacelli. Sulle fasce potremo trovare Favasuli e Frosinini supportati in mediana dalla coppia composta da Pontisso e Petriccione, sulla trequarti Rispoli accanto a Liberali dietro a Iemmello.

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