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Inter furiosa dopo il pari con l'Atalanta: annunciato il silenzio stampa
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Clima infuocato a San Siro nel finale della sfida fra Inter e Atalanta. E a più di un'ora dal fischio finale arriva la decisione dell'Inter: nessun tesserato parlerà agli organi di stampa, né a DAZN, né in conferenza stampa.
La squadra di Cristian Chivu ha protestato in particolare per due episodi che hanno indirizzato il risultato: il possibile fallo su Dumfries in occasione dell'1-1 della Dea e la mancata assegnazione del calcio di rigore su un contatto subito da Frattesi, contro Scalvini.
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