Lecce, i convocati di Di Francesco per il Parma: si rivede Coulibaly dopo la Coppa d'Africa
Attraverso i propri canali ufficiali, il Lecce ha reso noti i 26 calciatori convocati da Eusebio Di Francesco per prendere parte al match contro il Parma in programma quest’oggi alle 12:30 al Via del Mare e valido per la 20ª giornata di Serie A. Torna subito a disposizione Lassana Coulibaly, uscito con il suo Mali venerdì dalla Coppa d’Africa ed è rientrato soltanto nella serata di ieri. Questa la lista completa:
Portieri: Bleve, Falcone, Samooja;
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Camarda, N'Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.
