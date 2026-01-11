Serie B, i risultati della giornata: cadono Bari, Sampdoria e Monza, colpo Empoli

Si è chiuso un sabato ricco di gol e colpi importanti nella 19ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in modo significativo sulla parte alta e bassa della classifica.

Sorride l’Avellino, che supera 2-1 la Sampdoria grazie a Palumbo e Tutino, resistendo al ritorno blucerchiato firmato Coda su rigore nel finale. Successo di misura ma pesantissimo anche per la Carrarese, che batte 1-0 il Bari con Abiuso e continua a muovere la propria classifica. Prosegue la corsa del Frosinone, che piega 2-0 il Catanzaro con due reti nel finale e si conferma al comando. Colpo esterno del Venezia, corsaro a Reggio Emilia con un netto 3-1 sulla Reggiana, mentre il Sudtirol ribalta lo Spezia e vince 2-1, rilanciandosi in chiave salvezza.

Nel finale di giornata arriva anche la vittoria della Virtus Entella, che supera 1-0 il Monza grazie a un rigore di Franzoni all’84’. Spettacolo nel recupero del sabato con Juve Stabia-Pescara 2-2, gara piena di colpi di scena e gol nei minuti conclusivi, mentre l’Empoli espugna Cesena con un successo prezioso per 1-0.

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Cesena-Empoli 0-1

47’ Ilie

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 15.00 - Mantova-Palermo

Ore 17.15 - Padova-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 41*

Venezia 38*

Monza 37*

Palermo 33

Catanzaro 31*

Cesena 31*

Modena 29

Juve Stabia 27*

Empoli 27*

Avellino 25*

Carrarese 23*

Padova 22

Reggiana 20*

Sudtirol 19*

Virtus Entella 19*

Spezia 17*

Bari 17*

Sampdoria 17*

Mantova 15

Pescara 14*

* una gara in più