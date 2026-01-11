Serie B, i risultati della giornata: cadono Bari, Sampdoria e Monza, colpo Empoli
Si è chiuso un sabato ricco di gol e colpi importanti nella 19ª giornata di Serie B, con risultati che incidono in modo significativo sulla parte alta e bassa della classifica.
Sorride l’Avellino, che supera 2-1 la Sampdoria grazie a Palumbo e Tutino, resistendo al ritorno blucerchiato firmato Coda su rigore nel finale. Successo di misura ma pesantissimo anche per la Carrarese, che batte 1-0 il Bari con Abiuso e continua a muovere la propria classifica. Prosegue la corsa del Frosinone, che piega 2-0 il Catanzaro con due reti nel finale e si conferma al comando. Colpo esterno del Venezia, corsaro a Reggio Emilia con un netto 3-1 sulla Reggiana, mentre il Sudtirol ribalta lo Spezia e vince 2-1, rilanciandosi in chiave salvezza.
Nel finale di giornata arriva anche la vittoria della Virtus Entella, che supera 1-0 il Monza grazie a un rigore di Franzoni all’84’. Spettacolo nel recupero del sabato con Juve Stabia-Pescara 2-2, gara piena di colpi di scena e gol nei minuti conclusivi, mentre l’Empoli espugna Cesena con un successo prezioso per 1-0.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41*
Venezia 38*
Monza 37*
Palermo 33
Catanzaro 31*
Cesena 31*
Modena 29
Juve Stabia 27*
Empoli 27*
Avellino 25*
Carrarese 23*
Padova 22
Reggiana 20*
Sudtirol 19*
Virtus Entella 19*
Spezia 17*
Bari 17*
Sampdoria 17*
Mantova 15
Pescara 14*
* una gara in più
