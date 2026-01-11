Lazio, sirene qatariote per Romagnoli: ci prova l’Al Sadd di Roberto Mancini
Il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere in Qatar. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’Al Sadd allenato da Roberto Mancini avrebbe messo nel mirino il difensore biancoceleste, monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima estate.
Il centrale della Lazio è legato al club capitolino da un contratto valido fino al 2027, ma al momento le parti appaiono piuttosto lontane dal trovare un’intesa per il rinnovo. Una distanza che non è passata inosservata, tanto che la società qatariota starebbe valutando la possibilità di farsi avanti nei prossimi mesi per provare a convincere il giocatore a lasciare Roma e intraprendere una nuova esperienza all’estero.
Romagnoli, dal canto suo, attende ormai da tempo un adeguamento contrattuale, oltre al rispetto di alcune promesse fatte dal presidente Lotito dopo la qualificazione alla Champions League e mai concretizzatesi. Qualora l’accordo non dovesse arrivare, dal prossimo anno il difensore sarebbe libero di firmare a parametro zero con un altro club. Uno scenario che l’Al Sadd vorrebbe anticipare, tentando l’affondo già nella finestra di mercato estiva.
