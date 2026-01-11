"Prima partita e primo trofeo": la gioia di Guendouzi, subito in gol contro il Galatasaray

"Sono orgoglioso del Fenerbahce. Guardate che atmosfera! Il mio primo trofeo nella mia prima partita! Non poteva esserci inizio migliore. Questo è solo l'inizio: vinceremo molti altri trofei": così l'ex centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha commentato la vittoria della Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. Nella gara giocata a Istanbul il francese è stato subito titolare e decisivo, con il gol che ha sbloccato il match (poi vinto 2-0).

Solo pochi giorni fa Guendouzi ha salutato, con visibile emozione, i suoi ex tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico, nel pareggio contro la Fiorentina. Poi la finalizzazione dell'affare con il Fenerbahce, che ha sborsato per averlo 28 milioni (più ulteriori 2 di eventuali bonus). Tempo di volare in Turchia, firmare e fare i primi allenamenti, il centrocampista è risultato subito determinante per i suoi. Con la sua nuova squadra ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha spiegato così la scelta di lasciarlo partire: "Guendouzi ha chiesto di andare via, entrambi si sono comportati in modo esemplare comunque. Guendouzi poteva andare via già prima, poi ha fatto l'ultima partita, è andato via ed è stato sostituito. Nella Lazio c'è programmazione, abbiamo una sala scouting che in Italia non ha quasi nessuno".