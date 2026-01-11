Roma, Gasperini sprona gli attaccanti: "Nel primo tempo inconcludenti negli ultimi 16 metri"

Gasperini aspetta i rinforzi dal mercato per continuare a sognare, nel frattempo la sua Roma sembra essersi rimessa in carreggiata. All’Olimpico i giallorossi ottengono la seconda vittoria consecutiva battendo il Sassuolo 2-0 e tornano momentaneamente terzi. “Sono tre punti importantissimi, come quello di Lecce - le parole del tecnico ai microfoni ufficiali del club-. E direi che questa sera, soprattutto ne secondo tempo, abbiamo giocato anche molto bene”.

I ragazzi le stanno dando tutto.

“Sono straordinari, io non posso fargli che i complimenti. Ai tifosi dico di essere molto orgogliosi di questi giocatori e di questa squadra”.

Avete fatto un gran secondo tempo.

“Sì, anche tecnicamente. Mi è dispiaciuto un po’ nel primo, in cui facevamo bene fino ai 16 metri finali, poi eravamo inconcludenti e poco coraggiosi. Nella ripresa siamo riusciti a fare quello che spesso vedo in allenamento, indipendentemente dal fatto che si giochi o meno con una punta. La giocata di El Shaarawy nel secondo gol è stata molto bella. Forse potevamo fare anche 1-2 gol in più”.